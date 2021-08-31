У США перукар підстрелив незадоволеного клієнта. Той прийшов із пістолетом помститися за зачіску
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
ANDI WHISKEY / Unsplash
В американському Мелборні (штат Флорида) перукар підстрелив незадоволеного клієнта, який прийшов з пістолетом мститися за невдалу зачіску.
Про це повідомляє Florida Today.
Інцидент стався вдень 28 серпня в перукарні New York Hair Barbershop, яка розташована в невеликому торговому центрі на Флорида-авеню. 24-річний житель Палм-Бей Марлон Маско увійшов в перукарню в масці з пістолетом і почав погрожувати відвідувачам. Він не знав, що у одного з перукарів теж є зброя. Через кілька секунд Маско отримав кульове поранення у стегно.
Чоловіка з пораненням затримали відвідувачі і персонал закладу, після чого Маско доставили в лікарню під наглядом поліції.
Потерпілий розповів поліцейським, що прийшов у перукарню не грабувати, а висловити претензії за погану зачіску і обслуговування, чим він був вкрай незадоволений.
- У лютому в американському місті Нешвілл 20-річний блогер отримав кулю під час зйомки пранка для YouTube. Хлопець імітував пограбування та в підсумку був убитий.
- У червні безглузді вбивства сталися в Албанії — там бізнесмени не могли поділити територію пляжу, через що влаштували стрілянину. Загинули 4 людини.