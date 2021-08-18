Британка полетіла на тихоокеанський острів на вікенд, однак застрягла на 18 місяців. Там вона навіть отримала вищу освіту

Пекельце

tongadiaries / Instagram

Туристка із Великої Британії Зої Стівенс у березні 2020 року прилетіла на острови Тонга у Тихому океані на вікенд, однак у світі почалась пандемія і вона там застрягла на півтора року. За цей час вона облаштувалась у будинку на пляжі та дистанційно отримати ступінь магістра.

Її історію розповідає CNN.

Стівенс до подорожі жила у Китаї два з половиною роки. На початку 2020-го, прагнучи уникнути розмов про коронавірус, який був у всіх новинах, вона забронювала рейс до Тонга (це архіпелаг, що складається з понад 170 островів південної частини Тихого океану) — і застрягла там на 18 місяців.

Стівенс вирішила не витрачати час дарма і отримала онлайн ступінь магістра в галузі міжнародних комунікацій. Дівчина зараз живе у пляжному будинку, у неї немає чіткого розпорядку дня. Вона встає зранку, вигулює собаку на пляжі, а потім навчається в інтернеті. Із друзями вони ходять до одного з трьох барів або ресторанів. Решту часу дівчина займається веслуванням на байдарках і сноркелінгом, а також веде блоги в Instagram і YouTube. Заробляє вона на життя дистанційною роботою.

Окрім цього, вона організувала перший у державі марафон для збору коштів для Товариства захисту тварин Тонга. Стівенс визнає, що вона б витратила свій час по-іншому, якби ще в березні 2020 року знала, на скільки вона тут затримається: вивчила б мову, отримала роботу або стала б волонтером.

«Найскладнішим у тому, що я застрягла тут майже на півтора року, було визнати, що я нікуди не поїду найближчим часом», — розповіла дівчина. Вона не планує залишатись на Тонга островах і сподівається, що їй вдасться покинути країну. Стівенс повинна повернутися до Великої Британії наприкінці серпня, але після кількох фальстартів побоюється занадто налаштовуватися на те, що все піде за планом.

На початку 2020 року Стівенс, як і багато інших, серйозно не сприймала новини про новий вірус. Але все змінилося, коли вона поїхала з Китаю до Південної Кореї. Тоді кількість підтверджених випадків захворювання у Китаї стала стрімко зростати, тому вона вирішила продовжити подорож, аби повернувшись, не сидіти на карантині. На Тонга вона прилетіла з Фіджі. Тоді держава, як і багато інших, закрилась на локдаун. Стівенс навіть навмисно пропустила евакуаційний рейс до Європи, адже була переконана, що зможе повернутись назад до Китаю.

«Я провела близько шести місяців в цьому дивному підвішеному стані. Це, напевно, було найскладнішим у цій ситуації», — розповіла Стівенс. За період перебування на Тонга у неї від коронавірусу померла бабуся.

Населення Тонга островів становить трохи понад 100 тисяч людей. Дані ВООЗ свідчать, що там не виявили жодного випадку коронавірусу. Тонга оголосила надзвичайний стан у березні 2020 року, і з тих пір країна залишається закритою для іноземних громадян. У країні був тритижневий карантин, з дому можна було виходити тільки раз на тиждень, щоб піти за продуктами. Заклади не працювали. Як і багато інших віддалених островів, Тонга сильно постраждала від нестачі туристів через пандемію. А взагалі там можна поплавати з горбатими китами, які починають прибувати приблизно у липні.