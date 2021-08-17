Таліби дорвалися до атракціонів у захопленому Кабулі — тепер катаються на машинках і каруселях

Пекельце

У соціальних мережах продовжують зʼявлятись відео з Афганістану, владу в якому 15 серпня захопили бойовики руху «Талібан». І поки люди намагаються виїхати з країни, бойовики катаються на атракціонах і розважаються у спортивному залі начебто президентського палацу.

На одному відео бойовики «Талібану» катаються на автодромі на машинках зі зброєю в руках, на інших — на каруселях з лошатами.

Окрім цього, вони розважаються у тренажерному залі, який начебто розташований у президентському палаці.

Ще публікують відео, на якому таліби стрибають на батуті, однак воно зʼявилось на YouTube ще в січні 2020 року.

За словами журналіста BBC Маліка Мудассіра, який перебуває в Кабулі, через два дні паніка в місті припинилася: на вулицях стало менше людей і машин, багато магазинів закриті, але немає і насильства з боку «Талібану». Бойовики контролюють рух на дорогах, вони обшукують автомобілі, особливо ті, що раніше належали поліції та армії. Якщо зараз на цих машинах їздять бойовики, їх теж зупиняють на блокпостах, аби «переконатися, що це не мародери чи злодії, замасковані під талібів».

Разом з тим в аеропорту столиці досі хаос. Люди вибігають на злітні смуги, аби їх забрали з країни, однак цим вони заважають літакам сідати та вилітати. Через хаотичну обстановку, регулярні перестрілки на пропускному пункті та за відсутності захисту Німеччина змогла евакуювати звідти тільки сімох людей. Напередодні два військові літаки, направлені Чехією для евакуації громадян країни з Афганістану, не змогли приземлитися в аеропорту Кабулу через натовпи людей на злітно-посадковій смузі. З тієї ж причини німецькому військовому літаку, який довго кружляв над Кабулом, довелося летіти на дозаправку в Узбекистан.