На аукціоні за $1 мільйон продають серветку Мессі. Нею він витер сльози, ідучи з «Барселони»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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PAU BARRENA / Contributor
Паперову серветку одного з найкращих футболістів світу Ліонеля Мессі виставили на аукціоні. Нею він витирав сльози на прощальній пресконференції, ідучи з «Барселони», в якій грав 18 років.
Лот за $1 мільйон виставлено на платформі Mercado Libre.
Мессі розплакався перед початком прощального виступу на стадіоні «Камп Ноу», і тоді його дружина Антонелла Рокуццо простягнула йому одноразову серветку. З нею в руках він простояв всю промову.
Анонімний продавець в описі лота вказав, що на серветці, крім сліз, присутній ще і носовий слиз футболіста, «який підходить для майбутнього клонування».
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі офіційно пішов з «Барселони». Президент клубу Жоан Лапорта пояснив пояснив це тим, що клуб з фінансових причин не може дозволити собі продовжити з ним контракт.
- 8 серпня Лапорта заявив, що Мессі продовжить карʼєру у французькому клубі «Парі Сен-Жермен». Офіційно гравцем французького «ПСЖ» Мессі став 10 серпня.