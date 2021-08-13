На аукціоні за $1 мільйон продають серветку Мессі. Нею він витер сльози, ідучи з «Барселони»

Пекельце

PAU BARRENA / Contributor

Паперову серветку одного з найкращих футболістів світу Ліонеля Мессі виставили на аукціоні. Нею він витирав сльози на прощальній пресконференції, ідучи з «Барселони», в якій грав 18 років.

Лот за $1 мільйон виставлено на платформі Mercado Libre.

MercadoLibre, Inc

Мессі розплакався перед початком прощального виступу на стадіоні «Камп Ноу», і тоді його дружина Антонелла Рокуццо простягнула йому одноразову серветку. З нею в руках він простояв всю промову.

Анонімний продавець в описі лота вказав, що на серветці, крім сліз, присутній ще і носовий слиз футболіста, «який підходить для майбутнього клонування».