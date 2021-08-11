Підробила документи: У Сіднеї жінка без медичної акредитації 9 місяців працювала лікарем

Пекельце

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В Австралії 27-річна жінка майже девʼять місяців працювала у сіднейській лікарні Bankstown-Lidcombe, не маючи медичного дозволу на це.

Про це пише ВВС.

У січні поточного року дівчина почала роботу у клініці і до неї не було жодних претензій, однак вже наприкінці липня лікарня повідомила, що не може знайти її у переліку практикуючих лікарів. Тобто «медик» не була зареєстрована в Австралійському агентстві з регулювання практикуючих лікарів (AHPRA), яке акредитує медичний персонал в країні.

Поліція Нового Південного Уельсу почала розслідування, а дівчину відсторонили від роботи. Як виявилось, дівчина провалила іспити, тому вирішила підробити документи, щоб влаштуватися на роботу молодшим лікарем.

Наразі їй не оголосили про підозру, однак вирішують кваліфікацію справи — попередньо йдеться про шахрайство.