Зі змагального майданчика Олімпіади прибрали статую сумоїста. Вершники скаржилися, що вона лякає коней

Пекельце

В олімпійському Токіо прибрали статую борця сумо, яка лякала коней на змаганнях.

Про це пише Associated Press.

Тварини кількох учасників на ранніх етапах індивідуальної кваліфікації зупинялися біля статуї борця сумо, яка стояла поряд із десятим барʼєром на дистанції у 14 стрибків.

«Коли ви підходите, ви бачите цього велетенського хлопця, — сказав британський вершник Гаррі Чарльз і додав, — я помітив, що чотири або пʼять коней справді злякалися».

Статую і ділянку вишневих дерев поряд врешті замінили перед початком командних змагань у пʼятницю. Організатори заявляють, що дизайнер Сантьяго Варела планував прибрати статую борця сумо ще до скарг вершників.