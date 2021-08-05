«Піддалася спокусі». У Росії жінка подала на McDonaldʼs до суду за те, що сама порушила Великий піст

Пекельце

Chenyang Gao / Unsplash

Росіянка Ксенія Овчиннікова, яка називає себе православною християнкою, подала до суду на мережу фаст-фуду McDonaldʼs. Вона заявила, що реклама компанії образила її релігійні почуття і змусила порушити піст.

Про це пише ТАСС.

Дівчина подала позов до Замоскворецького суду Москви. Згідно із заявою, Овчиннікову обурила ситуація, що сталася у квітні 2019 року в Омську. Тоді дівчина побачила рекламу чизбургера і чикен макнаґетса. Це було під час Великого посту. Овчиннікова стверджує, що дотримується його 16 років поспіль, і в той момент мала право їсти лише рослинну їжу. Однак Овчиннікова «піддалася спокусі реклами і вартості страви у 39 рублів (14 гривень) і купила собі їжу в мережі».

«До цього моменту піст тривав уже близько місяця, побачивши рекламний банер, я не змогла стриматися, відвідала McDonaldʼs і купила чизбургер. В діях McDonaldʼs я вбачаю порушення закону про захист прав споживачів. Прошу суд розібратися, і, якщо порушення мало місце, зобовʼязати McDonaldʼs відшкодувати мені моральну шкоду в сумі 1 тис. рублів [368 гривень]», — наголошується в позові.

У суді агентству повідомили, що дату попереднього слухання за цим позовом ще не призначили.