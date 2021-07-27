У Німеччині хочуть засудити пенсіонера за зберігання у підвалі танку «Пантера» часів Другої світової війни

Пекельце

Юристи в Німеччині сперечаються, як вчинити з пенсіонером, який зберігав у підвалі танк часів Другої світової війни, зенітне знаряддя і торпеду. Прокурори та адвокати зараз обговорюють можливі покарання, включно з умовним вироком і штрафом до €500 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

Речі часів Другої світової війни знайшли у 2015 році у будинку у місті Гайкендорф за допомогою армії. Зараз підсудний, якому 84 роки, має знайти нові місця для монументальних предметів. За словами його адвоката, у придбанні танка «Пантера» зацікавлений музей США. Адвокат також повідомив, що дехто з німецьких колекціонерів звернувся до підсудного з приводу інших речей, в тому числі автоматів і пістолетів.

На судовому засіданні 26 липня юристи намагалися визначити, чи порушила військова колекція пенсіонера закон Німеччини про контроль над військовою зброєю. Захист стверджує, що багато видів зброї більше не працюють, а танк був куплений на металобрухт. Вони розглядають можливість зниження штрафу до €50 тисяч. Тим часом прокуратура припустила, що частину зброї та боєприпасів все ще можна використати.

Дізналась поліція про цей арсенал у підвалі від берлінських колег, які раніше обшукували будинок у пошуках вкраденого у нацистів майна, яке передавали до музеїв. У липні 2015 року знадобилось 20 солдатів і майже 9 годин, щоб витягти танк «Пантера» без гусениць з житлового будинку та поставити його на навантажувач для транспортування.