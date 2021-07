На сайтах американських ЗМІ помітили порно. Все через проданий домен закритого відеохостингу

Пекельце

У новинних матеріалах таких видань як Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine, The Verge, Gizmodo та інші, знайшли порноролики.

Про це пише Vice.

Порно на сайтах великих американських ЗМІ помітили користувачі соцмережі Twitter. Виявилося, що порносайт 5 Star Porn HD купив домен закритого у 2017 році відеохостингу Vidme, який планував конкурувати з YouTube. З 2014 по 2017 рік на нього заливали звичайні відео і репортажі. Порно зʼявилося там, де були вбудовані ембеди з Vidme.

Vice News

Видання та портали вже прибрали частину порно зі своїх сайтів.

У 5 Star HD не відповіли на запит журналістів. Gizmodo пише, що ситуація могла статися не тільки через технічну помилку. Можливо це був маркетинговий хід порносайту, щоб залучити більше аудиторії.

