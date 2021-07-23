На сайтах американських ЗМІ помітили порно. Все через проданий домен закритого відеохостингу
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash
У новинних матеріалах таких видань як Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine, The Verge, Gizmodo та інші, знайшли порноролики.
Про це пише Vice.
Порно на сайтах великих американських ЗМІ помітили користувачі соцмережі Twitter. Виявилося, що порносайт 5 Star Porn HD купив домен закритого у 2017 році відеохостингу Vidme, який планував конкурувати з YouTube. З 2014 по 2017 рік на нього заливали звичайні відео і репортажі. Порно зʼявилося там, де були вбудовані ембеди з Vidme.
Видання та портали вже прибрали частину порно зі своїх сайтів.
У 5 Star HD не відповіли на запит журналістів. Gizmodo пише, що ситуація могла статися не тільки через технічну помилку. Можливо це був маркетинговий хід порносайту, щоб залучити більше аудиторії.
- У травні в підручнику з української мови для 10 класу помітили посилання, яка веде на сайт з порнографією. У підручнику 2018 року авторства Олександра Авраменка це посилання розмістили в кінці тексту про шкільний дрес-код. Це також сталося через старий домен.