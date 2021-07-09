Британку звільнили після того, як вона через хворобу відпросилася з роботи, а сама поїхала на футбол. Її видала телетрансляція

Пекельце

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37-річну жительку Великої Британії звільнили після того, як вона відпросилася з роботи, посилаючись на нездужання, а сама вирушила на матч збірної Англії проти Данії в рамках півфіналу Євро-2020. Викрити жінку вдалося завдяки телетрансляції.

Про це пише Daily Mail.

Ніна Фарукі працювала у фірмі з декору Composite Prime у Бредфорді, Західний Йоркшир. Її подруга виграла на роботі квитки на півфінальний матч. Фарукі зізналася, що знала про те, що їй навряд чи дадуть відгул через брак персоналу. Тому вона вирішила зателефонувати на роботу і повідомити про хворобу, після чого сіла на потяг з Лідсу до Лондону.

Як виявилося пізніше, обличчя Фарукі та її подруги потрапили в обʼєктиви телекамер, коли вони святкували перший гол британців. Це святкування потрапило й в Instagram однієї з відомих британських телеведучих, про що Фарукі не забула похвалитися у своїх соціальних мережах. Уже наступного ранку, повертаючись у Лідс, дівчина отримала дзвінок від свого начальника, який повідомив їй про звільнення.

Чарльз Тейлор, директор Composite Prime, сказав, що у компанії «не було вибору», крім як звільнити Фарукі. Він також повідомив, що дасть співробітникам компанії вихідний в понеділок, 12 липня, після фінального матчу Євро-2020 між Англією та Італією.