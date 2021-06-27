В Албанії бізнесмени влаштували стрілянину, бо не змогли поділити територію пляжу. Загинуло чотири людини

Пекельце

Federico Giampieri / Unsplash

У ніч на 27 червня на приморському курорті Веліпоя в Албанії сталася перестрілка між сімʼями, які володіють двома готелями, які розташовані по сусідству. В результаті інциденту загинули чотири особи, ще двох ушпиталили з пораненнями.

Про це повідомляє Euronews.

Попередньо відомо, що причиною сварки між власниками двох готелів міг стати поділ піщаної зони для встановлення шезлонгів для туристів.

Унаслідок перестрілки загинули відомий місцевий бізнесмен Куйтім Ферракаку, два брати — Ховані Гокай і Едмонд Гокай, і 20-річний Мізерім Зенелі, який напередодні почав працювати в одному з готелів.

На місце події прибули правоохоронці. Вони вилучили знайдену там вогнепальну зброю та камери спостереження, які могли зняти момент стрілянини. Всі обставини події встановить слідчо-оперативна група.