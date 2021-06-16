«Ми абсолютно різні люди». Пара з Харкова, яка кілька місяців була скута ланцюгом, розриває стосунки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Харківʼяни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова, які протягом кількох місяців були скуті ланцюгом, щоб встановити рекорд, вирішили розлучитися.
«Ми абсолютно різні люди. Тому не варто мучити одне одного. Ми спокійно все обговорили і вирішили розійтися», — сказав Кудлай у коментарі Gazeta.ua.
Станом на 16 червня пара була скута ланцюгом 123 дні.
Представник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова повідомила, що ланцюг планують зняти 17 червня у присутності експерта «Книги рекордів України».
«Як надягали, так з експертом і зніматимуть. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовій претендувати, але про це ми скажемо пізніше», — написала Вєтрова.
- Пара з Харкова закувалася в ланцюг 14 лютого. Планували, що так вони проведуть три місяці, щоб установити світовий рекорд. Ідея прикуватися виникла після сварки, коли дівчина сказала, що збере речі та піде, а партнер заявив, що він її привʼяже.
- Уже наступого дня в пари розпухли руки через поганий кровообіг, а в дівчини залишилися опіки від зварювання. Однак за кілька днів набряк зійшов, тож вони продовжили експеримент.
- У травні до пари на якийсь час приєдналася їхня тренерка Наталія Ассатур.