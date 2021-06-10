Колишня співробітниця українського держінституту отримала підозру. Вона крала небезпечні віруси і зберігала їх в домашньому холодильнику

Пекельце

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Колишній співробітниці Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів оголосили про підозру. Вона крала віруси та зберігала їх у домашньому холодильнику.

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби — ньюкаслської хвороби птиці», — йдеться у повідомленні.

Жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів. Вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків, отримувала більше нової популяції вірусу і не повертала їх, а забирала з собою.

Віруси вона зберігала у домашньому холодильнику і хотіла потім продати. Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).