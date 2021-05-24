У Чехії на полі зʼявилося гігантське зображення Пакмана. Поліція шукає винних

Пекельце

policie.cz

У Чехії на рапсовому полі недалеко від міста Роудніце-над-Лабем невідомі створили гігантське зображення головного героя відеоігри Pac-Man (Пакман).

Як повідомляє поліція, своїми дії невідомі пошкодили 7 гектарів насаджень. Тепер їх розшукують.

Збиток від Пакмана оцінили у 350 тисяч крон — це близько $17 тисяч, або майже 462 тисячі гривень. Поліція опитує можливих свідків і просить у місцевих жителів допомоги.