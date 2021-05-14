У США спецпризначенця увʼязнили на 15 років за шпигунство для Росії. За свою роботу він узяв пляшку коньяку

Пекельце

US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

У США колишнього спецпризначенця Пітера Деббінса засудили до 15 років увʼязнення за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє Euronews.

Адвокати Деббінса стверджували, що колишній «зелений берет» завдав державі мінімальної шкоди і що російські агенти його шантажували, погрожуючи викрити його одностатеві звʼязки. На суді Деббінс приніс вибачення, підкресливши, що став жертвою Головного розвідуправління Міноборони РФ.

Відносини Деббінса з російською розвідкою почалися в 1996 році і тривали 15 років. Тоді він відвідав Росію, де і був завербований. У наступні роки він надав докладну інформацію про діяльність свого підрозділу спецназу за кордоном і дані товаришів по службі.

Згідно з матеріалами справи, Деббінс свого часу відмовився від оплати у $1 000 за передачу секретних даних, однак узяв пляшку коньяку і комплект російської військової форми.