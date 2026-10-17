Журналісти неодноразово скаржилися на сморід у пресзалі Євроради, який «різав очі». У тій залі вчора виступав і Зеленський

Пекельце

Учора, 16 жовтня, журналісти скаржились на неприємний сморід у пресзалі Європейської ради, де вони очікували на брифінг Володимира Зеленського.

Про це пише Politico.

У Politico пишуть, що це не вперше: 15 жовтня кілька журналістів покинули дипломатичний брифінг після того, як у повітрі зʼявився сморід, який «різав очі».

«Усі тримаються лише на каві та страхові пропустити брифінг, тож, мабуть, цього й варто було очікувати. І все ж важко не побажати, щоб джерело цього загадкового смороду вийшло на вулицю і розібралося з цим, перш ніж люди почнуть непритомніти», — написала кореспондентка Politico.