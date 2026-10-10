Ніхто про неї ніколи не чув: Трамп знову обурився, що не він отримав Нобелівську премію миру

Пекельце

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Президент США Дональд Трамп заявив, що жінку, яка напередодні отримала Нобелівську премію миру, «ніхто не знає». Також він ще раз повторив, що завершив вісім воєн, — так він знову обурився, що не отримав цю премію.

Про це він написав у Truth Social.

За словами Трампа, листи від президентів і премʼєрів, яким він допоміг завершити війни, надсилали до Нобелівського комітету. Він додав, що збирається врегулювати ще дві війни — в Україні та Ірані.

Трамп наголосив, що за це він мав би вже отримати вісім Нобелівських премій миру.

«Це незмивна пляма на Норвегії, яка ніколи не буде забута. Нобелівська премія «миру» назавжди дискредитована купкою радикальних ідеологів, які є антидемократами та ворогами цивілізації», — написав Трамп.

Що передувало

Напередодні Нобелівську премію миру присудили південноафриканській правозахисниці та колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Наванетхем «Наві» Піллей. Вона отримала премію за «зусилля з утвердження миру та міжнародного права». Піллей була суддею Міжнародного кримінального суду та головувала в Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді.

Після цього лауреатка Піллей пожартувала, що може розділити нагороду з Трампом, якщо присутні аплодуватимуть їй ще трохи довше. Її слова викликали сміх у залі.

Її слова про Трампа стали натяком на давнє прагнення президента США отримати Нобелівську премію миру. У 2025 році торішня лауреатка цієї премії Марія Коріна Мачадо передала медаль премії президенту Трампу. У Нобелівському комітеті раніше наголошували: після оголошення лауреата премію не можна скасувати, передати або розділити з іншою людиною.