Пекельце

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ті, хто вживає термін «штучний інтелект» замість «суперінтелект», потраплять у список ворогів Білого дому.

Про це він написав у Truth Social.

На Генасамблеї ООН 24 вересня Трамп говорив, що слово «штучний» створює враження, що цей інтелект «фальшивий», хоча насправді технологія є «дивовижною».

Вже наступного дня представники США використали скорочення СІ на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому розвитку ШІ. Там керівники технологічних компаній закликали міжнародну спільноту встановити правила для цієї технології.

Вже 29 вересня стало відомо, що Трамп офіційно перейменував «штучний інтелект» на «суперінтелект» — це мають зробити у всіх офіційних документах. Відповідний указ зʼявився на сайті Білого дому, у ньому йшлося, що можна також використовувати скорочену версію — СІ.