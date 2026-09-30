Фінські фанати потролили Лукашенка банером із тарганом на матчі з Білоруссю. Також освистали їхній гімн

Пекельце

Twitter / Zorya Londonsk

Під час футбольного матчу Фінляндії проти Білорусі 29 вересня на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі вболівальники освистали білоруський гімн та почали співати «Путін х*йло».

Про це пише Helsingin Sanomat.

У фан-секторі Фінляндії були український прапор, а також біло-червоний прапор білоруської опозиції. Під час виконання національного гімну Білорусі лунали гучні вигуки та свист. Після цього фанати продовжували виконувати пісню, яка висміювала Путіна.

Перед стартовим свистком над однією з трибун розгорнули величезний плакат, на якому було написано «Твій день настане». На малюнку були зображені сова та тарган, схожий на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як зазначили журналісти, питання про матч з Білоруссю обговорювали вже тривалий час. У березні Футбольна федерація Фінляндії вирішила, що матч відбудеться на нейтральному полі. Однак у травні федерація змінила своє рішення і визначила місцем проведення матчу «Олімпійський стадіон».

Футбольна федерація Фінляндії повідомила, що передасть чистий прибуток від матчу з Білоруссю на підтримку України. Однак, з огляду на кількість глядачів, чистий прибуток навряд чи буде, додає медіа. Керівник відділу організації заходів Калле Марттінен на початку тижня зазначив, що федерація, ймовірно, виділить кошти з власного бюджету.