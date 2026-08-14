У канадському кінотеатрі не дочекалися постера до «Людини-павука» — працівник намалював замість нього «Спудермена»

Пекельце

CBC News

Кінотеатр Famous Players Six у канадському місті Принс-Джордж через помилку під час доставки не отримав постерів до нового фільму «Людина-павук: Новий день». Тоді 19-річний працівник кінотеатру Дрейк Лендон вирішив намалювати власний — і цей малюнок став вірусним.

Про цей випадок пише CBS News.

Менеджер кінотеатру попросив Лендона створити заміну офіційному постеру в стилі відомого інтернет-мему «Спудермен» (Spooderman). Це навмисно недолугий малюнок Людини-павука, який зʼявився в інтернеті ще близько 2012 року.

Лендон спочатку запропонував намалювати звичайного Людину-павука, але зрештою взявся за «Спудермена» й адаптував його під новий фільм.

Під малюнком він написав: «Вибачте, ми так і не отримали справжні постери! Перепрошуємо за незручності!»

The Hollywood Reporter

Фото постера потрапило в місцеві онлайн-спільноти й швидко стало вірусним. Зокрема, публікація на Reddit у спільноті Marvel Studios зібрала понад 54 тисячі вподобань.

Користувачі почали жартувати, що Лендон має малювати всі постери для кінотеатру або продавати власні роботи. Сам художник зізнався, що не очікував такої уваги й вважає, що головна заслуга належить автору оригінального мему Spooderman.

У кінотеатрі все ж встановили офіційний постер до нового фільму про «Людину-паука», але малюнок Лендона пообіцяли розмістити в іншому місці.