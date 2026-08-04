Хотів стати Дракулою. В Англії затримали чоловіка, який залишав біля церков тіла тварин та пив їхню кров

Пекельце

Getty Images

В англійському регіоні Нью-Форест затримали чоловіка, який викрадав у фермерів тварин, пив їхню кров і залишав тіла біля місцевих церков. Він вірив, що таким чином стане безсмертним вампіром.

Про це повідомляє The Guardian.

Біля церков регіону почали знаходити мертвих ягнят, викрадених із ферм, а також оленів, які загинули на дорогах. В одному випадку тіло ягняти залишили на хресті на даху церкви, в іншому — біля статуї Діви Марії. Ще одну тушу розмістили на церковному хресті.

Ці дії налякали місцевих жителів — деякі парафіяни перестали відвідувати церкви, де знаходили тіла тварин, інші боялися виходити на вулицю вночі наодинці й навіть замислювалися над переїздом із Нью-Фореста.

Правоохоронці помітили закономірність у діях підозрюваного, тому навіть звірялися із сатанинськими календарями та виставляли патрулі біля церков у дати, коли він міг знову зʼявитися. Затриманим виявився 48-річний Бенджамін Льюїс.

Чоловік раніше вже мав судимість за те, що переслідував священника та його родину, стверджуючи, що він вампір. Під час обшуку в нього вилучили малюнки вампірів, записи про ритуали та нотатки, повʼязані з питтям крові.

За даними слідства, Льюїс був переконаний, що вживання крові подовжить йому життя, врятує від пекла та перетворить на вампіра. Під час одного із судових засідань чоловік відмовився називати своє справжнє імʼя і представився як «граф Дракула».

Залучений до справи психіатр Гаурав Малхан повідомив, що підозрюваний має складні психічні розлади та нещодавно був переведений із лікарні з низьким рівнем безпеки до закладу із середнім рівнем безпеки. Суд постановив утримувати Льюїса у спеціалізованому медичному закладі.