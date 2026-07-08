The Guardian: Лідери європейських країн вирішили не говорити про Чемпіонат світу на саміті НАТО — не хотіли злити Трампа

Пекельце

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Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі вирішили не згадувати при президенті США Дональді Трампі Чемпіонат світу з футболу, щоб не дратувати його.

Про це пише The Guardian з посиланням на європейських посадовців.

Цю «стратегію» європейські лідери обговорювали в кулуарах на саміті через побоювання, що президент США може дестабалізувати НАТО погрозами про недостатні оборонні витрати країн-членів. Першим про це сказав прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер: він казав, що не буде обговорювати перемогу своєї країни над США з рахунком 4:1 на початку цього тижня. Політик пожартував, що Трамп «має репутацію людини, яка іноді трохи роздратовано реагує на речі, які йому не до вподоби».

Однак медіа пише, що де Вевер не витримав і все ж натякнув на футбол у присутності президента США. Під час розмови про те, що НАТО готове надати Україні €70 мільярдів, він заявив: «Це також дуже сильна «червона картка» для Путіна. Червону картку не можна просто так забрати назад. Ви ж це знаєте».