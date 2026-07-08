The Guardian: Лідери європейських країн вирішили не говорити про Чемпіонат світу на саміті НАТО — не хотіли злити Трампа
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі вирішили не згадувати при президенті США Дональді Трампі Чемпіонат світу з футболу, щоб не дратувати його.
Про це пише The Guardian з посиланням на європейських посадовців.
Цю «стратегію» європейські лідери обговорювали в кулуарах на саміті через побоювання, що президент США може дестабалізувати НАТО погрозами про недостатні оборонні витрати країн-членів. Першим про це сказав прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер: він казав, що не буде обговорювати перемогу своєї країни над США з рахунком 4:1 на початку цього тижня. Політик пожартував, що Трамп «має репутацію людини, яка іноді трохи роздратовано реагує на речі, які йому не до вподоби».
Однак медіа пише, що де Вевер не витримав і все ж натякнув на футбол у присутності президента США. Під час розмови про те, що НАТО готове надати Україні €70 мільярдів, він заявив: «Це також дуже сильна «червона картка» для Путіна. Червону картку не можна просто так забрати назад. Ви ж це знаєте».
- Напередодні Трамп особисто попросив президента ФІФА Джанні Інфантіно призупинити дискваліфікацію американського футболіста Фоларіна Балогуна. Балогун у матчі проти Боснії і Герцеговини отримав червону картку за те, що наступив супернику на щиколотку. Зрештою ФІФА дозволила Балогуну зіграти, але не скасувала саму червону картку — лише призупинила покарання.