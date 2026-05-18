Bloomberg: Маск не виплатив працівникам обіцяні $420 за податкові декларації для Grok

Гендиректор SpaceX Ілон Маск не виплатив працівникам обіцяні $420 за те, що вони надсилали штучному інтелекту Grok свої податкові декларації для навчання чат-бота.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на внутрішнє листування працівників.

На початку року компанія xAI попросила співробітників надіслати чат-боту свої податкові декларації, щоб той навчався. За це пообіцяли виплати.

Також їм пообіцяли ранній доступ до майбутньої платіжної платформи X Money. Працівників також закликали залучати родичів і друзів, щоб розширити обсяг даних для того, щоб тренувати ШІ перед початком сезону подачі декларацій у США. Друзям та родичам також пообіцяли виплати.

Через два місяці після того, як співробітники надали документи Grok, кошти так і не виплатили. Деяким з них пояснили, що людина, яка була відповідальна за виплати, вже не працює в компанії.

Раніше Маск уже просив працівників надсилати власні дані для навчання іншого проєкту — Macrohard. Тоді працівникам виплатили бонус, проте з затримкою.