У Верховну Раду внесли закон про заборону ворожіння й езотеричних послуг. Раніше САП повідомляла, що Єрмак радився з «Веронікою феншуй офіс»
- Вероніка Довганюк
«Бабель»
Народний депутат фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15251 про заборону ворожіння та езотеричних послуг.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
У законопроєкті пропонують запровадити відповідальність за надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг.
Добою раніше під час засідання у парламенті перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив, що в Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Його очолив Мазурашу. Корнієнко не уточнив, хто саме ввійде в об’єднання.
«Царство Боже точно не завадить нам», — прокоментував Корнієнко.
- На засіданні Вищого антикорсуду 13 травня озвучили нові фрагменти переписки між ексгологовою Офісу президента Андрієм Єрмаком та Веронікою Анікієвич — вона в його телефоні підписана як «Вероніка феншуй офіс». Прокурорка САП стверджувала, що Єрмак радився з Анікієвич про призначення різних посадовців.
- Журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Вероніка Анікієвич — це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».Вона має освіту фінансового аналітика. Також журналісти встановили, що її батько — громадянин РФ, який у 2015 році очолював осередок «Опозиційного блоку» в Генічеську.