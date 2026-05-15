У Верховну Раду внесли закон про заборону ворожіння й езотеричних послуг. Раніше САП повідомляла, що Єрмак радився з «Веронікою феншуй офіс»

Пекельце

«Бабель»

Народний депутат фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15251 про заборону ворожіння та езотеричних послуг.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

У законопроєкті пропонують запровадити відповідальність за надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг.

Добою раніше під час засідання у парламенті перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив, що в Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Його очолив Мазурашу. Корнієнко не уточнив, хто саме ввійде в об’єднання.

«Царство Боже точно не завадить нам», — прокоментував Корнієнко.