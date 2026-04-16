На проповіді в Пентагоні Гегсет процитував вигаданий біблійний вірш із «Кримінального чтива»

Пекельце

Міністр оборони США Піт Гегсет під час проповіді в Пентагоні процитував фальшивий біблійний вірш із фільму «Кримінальне чтиво», адаптувавши його під операцію порятунку американських пілотів в Ірані.

Про це повідомляє Forbes.

Голова Пентагону сказав, що кілька днів тому отримав текст молитви від «головного керівника місії Sandy 1». Це операція з порятунку екіпажу американського літака, збитого над Іраном.

«Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний — Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь», — сказав він.

Сам Гегсет вказав на зв’язок із віршем 25:17 з Книги пророка Єзекіїля у Старому Заповіті. Проте ця цитата — вигадана. Її запозичили з фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво».

«Шлях праведника з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я милосердя і доброї волі проводить слабких через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей», — сказав Семюел Л. Джексон (у фільмі — Джулс Вінфілд).

Збиття винищувача США Іраном

3 квітня іранські медіа повідомили про збиття американського винищувача F-15 над Іраном. Згодом цю інформацію підтвердили й у США. Це стало першим випадком від початку війни на Близькому Сході, коли іранські сили збили літак CША.

На борту збитого літака було двоє пілотів. Після аварії вони катапультувалися. Одного з пілотів вдалося врятувати одразу 3 квітня. Медіа писали, що Ізраїль допомагав з пошуками розвідкою і скасував заплановані удари по Ірану, щоб їм не заважати.

5 квітня американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15. Президент США Дональд Трамп назвав порятунок пілотів «однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США».