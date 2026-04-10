Син Байдена викликав синів Трампа на поєдинок у клітці

Син колишнього президента США Джо Байдена Гантер викликав на бій у клітці синів чинного президента Дональда Трампа — молодшого й Еріка Трампа.

Про це пише Reuters.

Гантер Байден 9 квітня розповів, що отримав дзвінок від керівника медіакомпанії Channel 5 Ендрю Каллагана, який сказав, що хоче організовувати такий поєдинок. Гантер погодився.

«Я сказав йому, що згоден — на всі 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні — я все одно прийду», — сказав син Байдена у відео, яке опублікували в соцмережах Channel 5.

Поки незрозуміло, чи взагалі відбудеться цей бій і коли саме. Білий дім досі не коментував заяв Гантера Байдена. Раніше адміністрація Трампа заявила про плани до 250-ї річниці незалежності США в червні провести подібний захід, але зі справжніми бійцями UFC.

Reuters зазначає, що бій між Байденом і Трампами нагадує бій у клітці між бізнесменами Марком Цукербергом та Ілоном Маском, який пропонували провести в Лас-Вегасі ще у 2023 році, але він так і не відбувся.