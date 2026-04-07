В Ірані молодь закликали зробити «живий ланцюг» навколо електростанцій

Пекельце

Заступник міністра молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі закликав молодь зробити «живий ланцюг» навколо електростанцій.

Про це він написав в Х.

«Я запрошую всіх молодих, культурних і мистецьких діячів, спортсменів і чемпіонів до національної кампанії «Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє», — сказав Рахімі.

Він закликав молодь по всій країні вийти до електростанцій о 14:00 за іранським часом (12:30 за київським). За його словами, головний меседж — показати президенту США Дональду Трампу, що напад на інфраструктуру — воєнний злочин.

Війна на Близькому Сході та погрози Трампа розвʼязати «справжнє пекло» в Ірані

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже п’ята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Ринки відреагували на закриття цього шляху миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки.

4 квітня повідомлялося, що влада Ірану вирішила пропустити через Ормузьку протоку судна, що перевозять гуманітарні та життєво важливі вантажі, які прямують до іранських портів.

Президент США Дональд Трамп 4 квітня пригрозив Ірану розвʼязати «справжнє пекло», якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки. Спочатку Трамп дав Ірану на це 48 годин (тобто до 6 квітня), а потім назвав інший термін — не пізніше 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.



6 квітня Іран через Пакистан передав США мирну угоду з 10 пунктів. Серед пунктів плану: гарантії, що США (та Ізраїль) не атакують Іран і «Хезболлу», а Вашингтон скасує всі санкції проти Тегерану; Іран збиратиме по $2 мільйони за прохід суден через Ормузьку протоку і розділить ці гроші з Оманом. Тегеран використає ці кошти, щоб відновити зруйновану інфраструктуру. Трамп того ж дня пропозицію відкинув.