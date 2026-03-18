Виборча битва прізвищ: у Франції Гіттлер обійшов Зеленського в першому турі

Пекельце

У місті Арсі-сюр-Об у Франції під час першого туру виборів мера переміг кандидат із прізвищем Гіттлер, обійшовши свого суперника Рено-Зеленського.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Чинний мер, 75-річний Шарль Гіттлер набрав 37,81% голосів. Його опонент, 28-річний Антуан Рено-Зеленський отримав 29,99% і посів третє місце. Обидва кандидати вийшли до другого туру, який відбудеться 22 березня.

Незвичні прізвища політиків викликали активне обговорення в інтернеті через асоціації з Адольфом Гітлером і президентом Володимиром Зеленським.

Сам Шарль Гіттлер каже, що звик до жартів через своє прізвище і не ображається на них. За його словами, воно навіть допомагає — люди його легко запам’ятовують.

Антуан Рено-Зеленський пояснив, що його подвійне прізвище — це поєднання імен батька та матері польського походження. Він зізнався, що не очікував такого резонансу, але розуміє, чому ситуація здається людям кумедною.

«Я розумію, що людям це здається смішним. Мені — не дуже, але й не ображає», — сказав Рено-Зеленський.

Політик також пожартував, що тепер про місто говорять не лише через історію: у 1814 році тут відбулася битва Наполеона, а тепер — «виборча дуель» із гучними прізвищами.