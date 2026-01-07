У Нідерландах шлюб визнали недійсним через промову, створену ChatGPT

Пекельце

Суд у нідерландському місті Зволле анулював свідоцтво про шлюб через промову, написану ChatGPT — вона не відповідала Цивільному кодексу.

Про це пише мовник NOS.

Пара минулого року попросила знайомого провести церемонію одруження і виконати роль так званого реєстратора на один день. Під час весілля 19 квітня 2025 року також був присутній офіційний представник муніципалітету Зволле.

Оскільки молодята хотіли зробити церемонію легкою та невимушеною, реєстратор скористався ChatGPT для написання промови.

Прокуратура повідомила, що отримала сигнал від муніципалітету про можливу недійсність шлюбу. Після цього справу передали до суду.

Під час церемонії чоловіка запитали, чи обіцяє він бути поруч із дружиною «сьогодні, завтра і завжди», «разом сміятися, зростати і кохати одне одного за будь-яких обставин». Жінку запитали, чи обрала б вона знову цього чоловіка, щоб «підтримувати, жартувати і триматися разом, навіть коли важко».

Після цього реєстратор оголосив пару «не просто чоловіком і дружиною, а командою, трохи божевільною парою, коханням і домом одне для одного».

Суд вирішив, що така церемонія не відповідає закону. У рішенні зазначено, що під час весілля подружжя не виголосило обов’язкової заяви про виконання всіх прав і обов’язків, передбачених шлюбом, як того вимагає закон.

Пара заявила, що втрата офіційної дати весілля стала для них сильним емоційним ударом. Вони вважають, що помилка сталася не з їхньої вини, а муніципальний реєстратор мав звернути увагу на проблему під час церемонії.

Подружжя просило суд зберегти початкову дату шлюбу або визнати її адміністративно, але суд відмовив. У рішенні зазначено, що суд розуміє важливість цієї дати для пари, але не може ігнорувати вимоги закону.