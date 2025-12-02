Статую оперної зірки Лучано Паваротті по коліна вкрили льодом. Меру довелось вибачатися

Пекельце

Мер італійського міста Пезаро вибачився перед родиною всесвітньо відомого оперного тенора Лучано Паваротті після того, як навколо його памʼятника залили різдвяну ковзанку. Співак виявився по коліна у льоду та оточений стінами з оргскла.

Про це пише BBC.

Перед відкриттям 29 листопада мер Андреа Бʼянкані опублікував відредаговане зображення статуї Паваротті, яка грає в хокей, з хештегом #DaiUnCinqueAPavarotti, що перекладається як «Дай пʼять Паваротті».

Вдова співака Ніколетта Мантовані розповіла місцевим медіа, що вона «розлючена та засмучена» тим, що вона назвала рішенням «висміяти» її покійного чоловіка. Вона заявила, що міська рада ухвалила «погано виконане, абсурдне рішення».

«Я не очікувала, що місто дозволить таке ставлення до пам’яті та образу людини, яка зробила Італію великою у всьому світі», — сказала жінка місцевому виданню Il Resto del Carlino.

Бронзову статую в натуральну величину офіційно відкрили в Пезаро у квітні 2024 року за участю пані Мантовані та доньки подружжя Аліси. Подружжя часто відпочивало в Пезаро, де Паваротті мав віллу і був почесним громадянином.

У відповідь мер Бʼянкані заявив, що не хотів нікого образити, і визнав, що міські служби «зробили помилку». Мер розповів виданню Il Resto del Carlino, що коли йому вперше представили плани ковзанки, то запевнили, що статую Паваротті не чіпатимуть, і що лише пізніше він дізнався, що проєктувальників змусили змінити її конструкцію. Він сказав, що на такому пізньому етапі демонтувати ковзанку чи перемістити статую буде неможливо, але наполягає, що це «не повториться».