Золотий, але не батон Януковича — на аукціоні у США продали унітаз із чистого золота за $12 мільйонів
- Анастасія Зайкова
Getty Images / «Бабель»
На аукціоні Sotheby’s у США за $12,1 мільйона продали унітаз «Америка» з 18-каратного золота.
Про це пише New York Post.
Початкова ціна унітаза вагою близько 100 кілограмів становила $10 мільйонів — приблизно стільки ж тоді коштувало золото, з якого його виготовили. На аукціон його виставили 31 жовтня.
Арт-обʼєкт функціонує як звичайний унтіаз. Автор роботи — італійський художник Мауріціо Каттелан пояснював, що своєю роботою висміює надмірне американське багатство.
Ідея автора полягала в тому, щоб розмістити «щось неймовірно цінне в найменш шляхетному місці, але абсолютно необхідному». Так він підкреслив контраст між високим мистецтвом і побутом, пише New York Post.
До аукціону цей унітаз стояв у нью-йоркській штаб-квартирі Sotheby’s. Відвідувачам аукціону заборонили користуватися унітазом під час експозиції — хоча під час попередніх показів це було можливо.
За оцінками, понад 100 тисяч людей скористалися першим золотим унітазом під час його експонування в Ґуґґенгаймі, перш ніж його перевезли для показу в Бленгеймському палаці.
Історія золотого унітаза
Першу версію цього унітаза встановили у 2016 році в громадській вбиральні Музею Ґуґґенгайма в Нью-Йорку. Тоді музей у жартівливій формі пропонував цей унітаз Дональду Трампу, коли той попросив позичити картину Ван Гога.
Пізніше «Америка» подорожувала до Великої Британії, де її виставили у Бленгеймському палаці. Через три роки про унітаз знову заговорили — банда злодіїв викрала його з палацу Бленгейм.
Двох чоловіків засудили за пограбування, але сам унітаз так і не знайшли. Слідство припустило, що його могли переплавити. Другу версію золотого унітаза «Америка» продали на аукціоні 18 листопада.
Інші роботи автора арт-обʼєкта Каттелана теж ставали сенсаціями. Наприклад, його «Комік» — банан, прикріплений скотчем до стіни, у жовтні 2024 року виставили на аукціоні за $1 мільйон. Зрештою його продали за $6 мільйонів.