Переплутали Цезарів: понад сто австралійських школярів звільнили від іспиту через помилку — вивчали не того імператора

У Австралії 140 старшокласників вивчали по програмі не того римського імператора, через що їх звільнили від складання іспиту з історії.

За кілька днів до загальнодержавного іспиту зі стародавньої історії вчителі дев’яти середніх шкіл в штаті Квінсленд з’ясували, що вивчали з учнями імператора Августа Цезаря замість його попередника Юлія Цезаря.

Старшокласники запанікували та почали зубрити подвиги Юлія. Однак після виявлення помилки школи подали заяву — і 140 учнів звільнили від іспиту.

Міністр освіти Джон-Пол Ленгбрук заявив, що розпочав розслідування плутанини та назвав досвід студентів «надзвичайно травматичним». Тим часом батьки дітей скаржилися, що паніка довкола іспиту відвернула увагу їхніх дітей від підготовки до інших іспитів.

Загальнодержавний іспит для старшокласників в Австралії становить 25% оцінок за рік. Учням, яких звільнили від тесту, виставлять заліки на основі решти 75% оцінок.

Управління навчальної програми та оцінювання Квінсленду заявило, що два роки тому повідомило 180 середнім школам штату про зміну теми іспиту з давньої історії з Августа Цезаря на Юлія Цезаря у 2025 році. Протягом попередніх чотирьох років школярі вивчали подвиги Августа.

