В Албанії «вагітна» ШІ-міністерка «народить» 83 помічників для парламенту

В Албанії для кожного члена парламенту від Соціалістичної партії створять персонального ШІ-помічника — їх «народить» ШІ-міністерка Діелла, яка відповідає за державні закупівлі.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Еді Рама, передає NDTV.

Загалом йдеться про 83 помічники.

«Діти» Діелли будуть записувати все, що відбувається в парламенті, та інформувати законодавців про події, які вони пропускають.

Рама пояснив, як будуть функціонувати ці ШІ-помічники: «Наприклад, якщо ви пішли випити кави і забули повернутися на роботу, ця дитина розповість, що говорили, коли вас не було в залі, і скаже, кому ви повинні відповісти».

Прем’єр-міністр очікує, що система з помічниками буде готова до кінця 2026 року.

Що передувало?

Албанія стала першою країною у світі, яка створила віртуальну помічницю за допомогою штучного інтелекту і у вересні призначила її на посаду міністра. На думку прем’єр-міністра Еді Рами, за допомогою Діелли його країна зможе досягнути 100% некорумпованих тендерів, а кожен публічний фонд, що проходить через тендерну процедуру, буде на 100% прозорим.

Ще з січня ШІ-міністерка допомагає громадянам і підприємствам отримувати державні документи на платформі e-Albania.

