Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Пекельце

Getty Images / «Бабель»

У Верховній Раді зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Проєкт № 14088 зареєстрували пʼять народних депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) і «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Проєкт постанови передали на розгляд керівництву парламенту. Його текст поки не оприлюднили.

Цього року президент США вже не зможе отримати премію, оскільки кандидатів висувають до 1 лютого.