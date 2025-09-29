Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
У Верховній Раді зареєстрували звернення до Нобелівського комітету. Пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Проєкт № 14088 зареєстрували пʼять народних депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) і «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Проєкт постанови передали на розгляд керівництву парламенту. Його текст поки не оприлюднили.
Цього року президент США вже не зможе отримати премію, оскільки кандидатів висувають до 1 лютого.
- Першим Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року висунув у червні пакистанський уряд за його «рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі». На початку серпня, після підписання в Білому домі азербайджансько-вірменської декларації про відмову від застосування військової сили, те саме зробили президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
- За даними Білого дому, висування Трампа також підтримують прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет, президент Габону Бріс Олігі Нгуема, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунгіреге.