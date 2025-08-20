Трамп порівняв розміри Криму з Техасом. Насправді штат більший за всю Україну
- Світлана Кравченко
Президент США Дональд Трамп вважає, що окупований росіянами Крим за розмірами близький до американського штату Техас. Також, за його словами, півострів розташований посеред океану.
Про це він сказав у програмі The Mark Levin Show.
Трамп заявив, що колишній президент США Барак Обама у 2014 році віддав Крим Росії, а Україна за нього не боролася.
«Крим був серцем і душею цієї країни. Він прекрасний. Знаєте, це величезний шмат землі просто в океані!» — описав Трамп український півострів.
Ведучий зауважив, що Крим розташований у Чорному морі. Трамп повторив, що вважає Крим дуже гарним.
За його словами, анексія Криму Росією стала початком «катастрофічно тривалого періоду для України».
«Якби я здав ту землю, я був би на перших шпальтах усіх газет наступні 20 років. Коли це зробив Обама, про це навіть не говорять, уявляєте?» — сказав очільник Білого дому.
Потім він ще раз повторив, що Крим «чудовий» і «величезний», а його розміри порівняв з Техасом — другим за розміром території штатом США після Аляски. Його площа становить понад 695 тис. км², що більше за всю територію України (603,6 тис. км²) і приблизно у 26 разів перебільшує площу Криму (27 тис. км²).
Один з користувачів соцмережі Х наніс на карту України карту Техасу, щоб порівняти масштаб.
- Трамп неодноразово звинувачував свого попередника Барака Обаму в окупації Росією Криму у 2014 році. Таку тезу, зокрема, він повторив під час інтервʼю Time до сотого дня президентства у квітні.
- «Крим відійшов до Росії — їй його «подарував» Барак Хусейн Обама, не я. Чи можуть його повернути? Сумнівно. Росіяни там були давно, ще до того як ми про це почали говорити. Більшість населення там говорить російською. Але знову ж, це зробив Обама, не я. Якби я був президентом, цього б не сталося», — сказав Трамп.
- Також він розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією».