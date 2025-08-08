Чиновники Лукашенка «наполегливо просили» та пропонували гроші, щоб Time взяло в нього інтервʼю

Пекельце

Сайт президента Білорусі

Журналіст Time Саймон Шустер, який взяв інтервʼю у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка написав, що один з білоруських чиновників у травні звʼязався з ним з проханням взяти інтервʼю.

За словами Шустера, подібні пропозиції «рідко були такими наполегливими», як того разу. Через кілька хвилин розмови чиновник запитав, скільки коштуватиме домовитися про інтервʼю. Він здивувався, дізнавшись, що для цього не потрібно давати хабаря.

«Просто перевіряю, щоб уникнути будь-яких непорозумінь пізніше», — сказав він.

Зрештою, Шустер дійшов висновку, що Лукашенко хотів через нього повпливати на громадську думку у США. У розмові Лукашенко сказав йому, що треба «дати Трампу поштовх», аби все владналося.

«Він хотів, щоб ми всі повірили, що США у відносинах із Кремлем повинні дотримуватися поважливого тону», — написав Шустер.