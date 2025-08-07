Російський суд оштрафував жінку на 10 тисяч рублів. Вона називала сусіда «хохлом»

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд в російському Улан-Уде оштрафував місцеву жительку на 10 000 рублів за те, що в чаті будинку вона називала сусіда «хохлом». Її визнали винною в розпалюванні національної ворожнечі.

Про це пише російське видання «Верстка».

Жінка відправила у групу будинку в Viber такі повідомлення: «Іщенко все гівно закінчується на о», «Ви всі хохли», «Так у тебе в крові нишком все робити» «Ви всі хохли підлі», «Так хохли завжди так лайк, а потім за спиною тебе обсирають».

Судова експертиза дійшла висновку, що в цих фразах міститься «принизлива оцінка особи адресата за ознакою національності». Також вони «приписують йому низку узагальнених негативних характеристик, властивих представникам української національності».

Жінка не заперечувала факту відправлення повідомлень. Суд у кінці травня кваліфікував її дії як «спрямовані на приниження гідності людини за ознаками національності, здійснені публічно» з використанням інтернету.

У червні жінка подала апеляцію до Верховного суду Бурятії. Вона вказала на те, що чоловік, якому були адресовані повідомлення, «говорив, що він є росіянином за національністю», через що її висловлювання не можуть принижувати його як українця. Попри це рішення суду залишили без змін.