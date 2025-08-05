Данський зоопарк пропонує пожертвувати домашніх тварин, щоб прогодувати хижаків. Приймають навіть коней

Пекельце

Facebook/Aalborg Zoo

Зоопарк міста Ольборг, що на півночі Данії, просить власників домашніх тварин пожертвувати своїх улюбленців, яких вони більше не можуть утримувати з різних причин, щоб годувати ними хижаків зоопарку. Йдеться про морських свинок, кроликів, курей і навіть коней.

На сторінці зоопарку у Facebook пояснили, що таким чином намагаються імітувати природний харчовий ланцюг.

«Кури, кролі та морські свинки є важливою частиною раціону наших хижаків. Так ми забезпечуємо природну поведінку, повноцінне харчування та добробут наших хижаків», — йдеться в дописі.

На своєму сайті зоопарк уточнив, що тварин, переданих у якості пожертви, спеціально навчений персонал гуманно приспить перед тим, як їх згодують хижакам. У зоопарку утримують азійських левів, європейських рисей та суматранських тигрів.

Допис викликав жваву дискусію в мережі: одні користувачі обурюються через перетворення домашніх улюбленців на корм, інші підтримують зоопарк за зусилля з відтворення природної поведінки тварин.

Заступниця директора зоопарку Ольборга Піа Нільсен заявила, що така практика є звичною в Данії. Її застосовують вже багато років.

«Протягом багатьох років ми годуємо хижаків дрібнішими тваринами. Хижакам потрібно давати м’ясо бажано з шерстю, кістками тощо, щоб забезпечити максимально природний раціон», — пояснила вона.

Це не перший випадок, коли данські зоопарки опиняються під прицілом критики через методи годування чи контролю популяцій.

У 2014 році зоопарк Копенгагену приспав здорового молодого жирафа на ім’я Маріус, щоб уникнути інбридингу, попри на петицію проти цього рішення. Його тіло частково використали для наукових досліджень, а частково — для годування хижаків.

Через кілька тижнів зоопарк знову викликав шквал критики після того, як умертвив чотирьох левів, щоб звільнити місце для нового самця з метою розведення нового покоління.