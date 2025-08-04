Британець, який втратив жорсткий диск із біткоїнами на $742 млн, припиняє пошуки після 12 років невдалих спроб

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BBC News

Джеймс Хоуеллс із Уельсу, який втратив жорсткий диск із 8 тисячами Bitcoin і понад 12 років безуспішно намагався їх знайти на звалищі, офіційно завершив свої пошуки.

Про це повідомляє науково-технічне видання Dailygalaxy.

Джеймс Хоуеллс, IT-спеціаліст із Ньюпорта, що у Південному Уельсі (Велика Британія), колись володів 8 тисячами Bitcoin. У 2013-му, за його словами, колишня дівчина під час прибирання офісу викинула жорсткий диск, на якому були ключі до Bitcoin-гаманця. Тоді Bitcoin ще вважався спекулятивним активом із відносно невеликою вартістю. Ніхто не міг передбачити його вибухове зростання. Диск із біткоїнами, які нині оцінюються в $742 мільйони, опинився на міському сміттєзвалищі та зник назавжди. Айтівець був готовий фінансувати пошуки диска самостійно і лише просив дозволу міської ради Ньюпорта.

Джеймс Хоуеллс навіть був готовий викупити сміттєзвалище, щоб знайти загублені там $700 мільйонів криптовалютою.

Однак влада йому відмовила. Посадовці посилалися на ризики, пов’язані з викидом токсичних газів, можливим забрудненням води та порушенням екологічних норм. Крім того, згідно з британським законодавством, усе, що опинилося на звалищі, стає власністю цього звалища. Порушення його меж — юридично складне питання.

Хоуеллс вів боротьбу не лише з міськими чиновниками, а й з юридичною системою. Його пропозиції неодноразово розглядалися в судах, але щоразу наштовхувалися на правові перепони. У 2024 році британський суддя постановив, що його зусилля «не мають жодних реалістичних перспектив успіху».

Суд аргументував свою відмову тим, що жорсткий диск понад 10 років перебував у агресивному середовищі сміттєзвалища та зазнав впливу вологості, тиску та перепадів температур. Крім того, стали на заваді обмеження термінів судових позовів у Британії. Навіть якби пошуки дозволили, експерти визнають: імовірність того, що диск вцілів, мізерна. З цією судовою ухвалою історія пошуків офіційно завершилася.