Білий дім розкритикував серіал «Південний парк». В епізоді нового сезону Трамп пропонує секс Сатані та ходить голим

Пекельце

Вашингтон розкритикував прем’єру 27-го сезону популярного мультсеріалу «Південний парк», яка вийшла ввечері 23 липня. У серії пародіюють президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Variety.

Перша серія нового сезону оповідає, як Трамп подає до суду на всіх, хто його критикує. Місцеві мешканці протестують проти президента. У розпал конфлікту з неба спускається Ісус Христос, начебто щоб підтримати протест, але насправді — попередити: якщо люди не припинять, «Південний парк» можуть скасувати.

В одній зі сцен Трамп у своїй спальні в Білому домі лягає в ліжко до Сатани, натякаючи на секс. Сатана відмовляється, але політик наполягає. Після виходу епізоду «Південний парк» запустив сайт із deepfake-відео, яке показували в серії. У ролику згенерована людина, схожа на Дональда Трампа, блукає пустелею і поступово роздягається догола. Озвучили відео так:

«Коли все розпалюється, хто врятує нас від спокуси? Дональд Дж. Трамп. Якою б гарячою не була ситуація, він не боїться боротися за Америку».

Наприкінці ролику фейковий президент знімає штани та білизну, демонструючи глядачам комічно маленькі геніталії, пише Variety. Голос диктора завершує:

«У Трампа крихітний пеніс, але велика любов до нас».

Речник Білого дому Тейлор Роджерс у коментарі для Variety заявив, що «лицемірство лівих не має меж», адже вони начебто роками атакували «Південний парк» за образливий контент, а тепер «раптом почали його вихваляти».

«Цей серіал не був актуальним понад 20 років і тримається на плаву завдяки млявим ідеям і відчайдушному прагненню до уваги. Президент Трамп виконав більше обіцянок за шість місяців, ніж будь-який інший президент в історії США — і жоден серіал четвертого сорту не здатен зруйнувати його успіх», — йдеться в заяві.

Співтворець «Південного парку» Трей Паркер жартома перепросив у Дональда Трампа за жарти в мультсеріалі, коли його про це запитали. Під час дискусії на фестивалі Comic-Con International у Сан-Дієго Паркер з удавано серйозним виразом обличчя сказав: «Нам страшенно шкода».

Американський мультсеріал відомий своїми провокаціями. Новий сезон шоу публіка побачила незадовго після того, як його творці уклали п’ятирічний контракт з Paramount. Він передбачає 50 нових епізодів і стримінг усіх сезонів на платформі Paramount+.