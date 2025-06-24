Фінський суд конфіскував у крадійки спідницю. Та подала апеляцію — каже, що втрата одягу її ганьбить

Пекельце

Суд Гельсінкі у Фінляндії постановив конфіскувати спідницю у ромської жінки, яку визнали винною в замаху на крадіжку. Імовірно, злочин вчинили за допомогою цього предмету одягу.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

За матеріалами справи, в листопаді 2023 року 25-річна жінка та її спільниця хотіли вкрасти товари в магазині Tokmanni в районі Вуосаарі. Фігурантка заховала у велику оксамитову спідницю, зокрема, три скляні вази, п’ять мисок, інший посуд і два роботи-пилососи. Загальна вартість майна, яке жінки хотіли винести з крамниці, становить близько €800.

Суд визнав жінок винними в замаху на крадіжку, оскільки вони залишили товари в іншому відділі магазину і покинули приміщення. Традиційні ромські спідниці обох фігуранток конфіскували та зʼясували, що принаймні одну з них переробили: внутрішні й зовнішні шви розпороли та зшили знизу так, щоб утворити велику приховану кишеню.

Власниця спідниці подала апеляцію у відповідь на це рішення. Вона заявила, що її спідниця є частиною національного вбрання та важлива для ромської ідентичності. А втрату такого предмета одягу нібито вважають ганьбою як для самої людини, так і для її сімʼї.

Як пише Yle, дівчину вже неодноразово судили за крадіжки у 2021—2024 роках. Під час багатьох інцидентів 2022—2023 років вона ховала речі саме у спідницю. Апеляцію не задовольнили, дійшовши висновку, що порушниця «явно зневажає закон».