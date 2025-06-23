Чоловік орендував увесь Діснейленд Парижу для весілля з 9-річною українкою. Ось що там відбувалося насправді

Пекельце

Disneyland Paris

У суботу, 21 червня, французька поліція прибула до Діснейленду Парижу за викликом, що там планують весілля з дев’ятирічною дитиною. Виявилось, що весілля — фіктивне і могло було прикриттям для несанкціонованих зйомок.

Про це пишуть французькі видання Le Parisien та Le Monde.

22-річний чоловік кілька тижнів тому звернувся до паризького Діснейленду, щоб організувати весілля на території парку. Він назвався ірландцем, який живе в Німеччині. За €130 тисяч чоловік орендував Діснейленд на кілька годин ранку суботи до того, як парк відчинять для відвідувачів.

Коли сотня гостей та персонал зібралися для весілля, виявилося, що наречена — дев’ятирічна українська дівчинка. Вона була у весільній сукні та на підборах. Як повідомляли очевидці, дитина здавалася «наляканою та розгубленою», не могла ходити у цьому взутті, тож батьки носили її на руках. Поруч з дитиною були її мати — 40 річна українка та 54-річний латвієць, який називав себе її батьком.

Занепокоєні працівники викликали поліцію. Коли правоохоронці прибули, зʼясувалося, що весілля насправді — постановка для зйомки. Сотня гостей виявилася масовкою, яких найняли через оголошення в інтернеті. Спочатку поліція затримала «нареченого», матір дівчинки, її «батька» та 24-річну громадянку Латвії, яка займалась організацією, а під час церемонії грала сестру нареченої.

Чоловік, який грав роль нареченого, заявив, що він британський директор продюсерської компанії, а весілля — зйомки фільму. Ймовірно, для підтвердження особи під час оформлення оренди він надав фальшиві документи.

Виявилося, що 54-річний латвієць не батько дівчинки. За його словами «наречений» заплатив йому €12 тисяч за те, щоб він видавав себе за нього. Зі свого боку, мати сказала поліції, що весілля організували для того, щоб її дочка могла пережити «день принцеси», а «наречений» був просто другом.

Дівчинка пройшла медичний огляд. Після того як прокуратура заявила, що дитина «не зазнала жодного насильства чи примусових дій», матір і «батька» відпустили.

«Наречений» та організаторка весілля залишаються під вартою. Їх звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей. Досі невідомо, навіщо 22-річний чоловік пішов на цей обман. Діснейленд забороняє без дозволу запис професійних фото/відеоматеріалів або використання матеріалів, знятих на території парків, у комерційних цілях. Можливо, що чоловік вигадав цей спосіб, щоб провести відеозйомку парку.