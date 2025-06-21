Автівка Xiaomi радила водію зосередитися на дорозі, бо думала, що той спить. У чоловіка просто маленькі очі

Пекельце

Автомобіль Xiaomi сигналізував своєму власнику, чоловікові з Китаю, про небезпеку — система виявлення втоми вирішила, що водій спить, через особливості його азійської зовнішності.

Про це повідомляє китайський новинний портал Sohu.

Мешканець провінції Чжецзян пан Лі спокійно керував автомобілем Xiaomi, як раптом система почала повторювати голосові попередження: «Будьте уважні за кермом». Така ж підказка висвічувалася на екрані в салоні. Лі опублікував у соцмережі відео, де широко відкриває очі, намагаючись зупинити сигнали. У коментарях багато користувачів підтвердили, що теж стикалися із цією проблемою, зокрема, в автівках інших китайських брендів.

Служба підтримки Xiaomi пояснила, що камера на кермі визначає втому водія за такими ознаками, як закриті очі, позіхання тощо. Там додали, що якщо користувач хоче вимкнути функцію, це можна зробити у налаштуваннях, але підкреслили, що система дбає про безпеку.

Автомобільний блогер під нікнеймом DerekTLM писав, що має дуже маленькі очі, тож система машини Xpeng помилково вирішила, що він спить, і навіть зняла бали за небезпечне водіння.

Інший блогер Чан Ян розповів, що має аналогічні труднощі. За його словами, автомобіль Lantu FREE взимку вмикає холодне повітря, щоб Ян не засинав, а Nio ET7 оцінює його водіння як «втомлене і розсіяне».

Експерт з Інституту штучного інтелекту Університету Хенань пояснив, що ця функція називається DMS (Driver Monitoring System). Фахівці кажуть, що більшість DMS наразі визначають втому лише візуально. Цей примітивний алгоритм недостатньо оптимізований під особливості азійської зовнішності.

В Китаї переважно використовують американський стандарт PERCLOS P80, який вважає очі заплющеними, якщо повіки закривають понад 80% зіниці. Але цей стандарт не підходить для людей з маленькими очима — для них ймовірність помилкового спрацювання може сягати 60%, пише Sohu.