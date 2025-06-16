Трамп запускає власну мобільну мережу та смартфон — золотий і з прапором США

Пекельце

Сім’я президента США Дональда Трампа запускає мобільну мережу Trump Mobile і фірмовий смартфон під назвою T1, який буде виготовлений у США.

Про це йдеться на сайті Trump Organisation, подробиці повідомляє The Verge.

Trump Mobile стартує з єдиним тарифним планом під назвою «The 47 Plan» — за $47,45 на місяць, обіцяючи таке саме покриття, як і у трьох найбільших операторів США. Мережа працюватиме з уже наявними телефонами, але компанія також продаватиме власний смартфон T1 за $499 у золотому виконанні.

У пресрелізі Trump Mobile називає T1 «стильним золотим смартфоном, створеним для високої продуктивності й з гордістю розробленим і виготовленим у США». Телефон вже доступний для передзамовлення за $100 завдатку, а поставки мають розпочатися у серпні або вересні 2025 року.

Про сам телефон інформації небагато. На сторінці продукту — ймовірно, відфотошоплене зображення матового золотого телефону з логотипом «T1» і американським прапором на задній панелі. Камери оформлені в стилі iPhone Pro, однак без спалаху.

Телефон матиме 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ розширюваного сховища, а також працюватиме на Android 15. Екран — 6,78 дюйма, OLED із частотою 120 Гц. Батарея — 5000 мА·год, і навіть є роз’єм для навушників 3,5 мм.

Що стосується камери, то основна — 50 МП, а додаткові — лише 2 МП макро та 2 МП сенсор глибини. Ширококутної камери взагалі немає.

Щодо самої мережі: згідно з онлайн-умовами використання Trump Mobile, вона працює на базі Liberty Mobile — віртуального мобільного оператора (MVNO) через трьох основних операторів бездротового звʼязку США — A&T, Verizon та T-Mobile USA.

Основний план «The 47 Plan» включатиме необмежену кількість хвилин для розмови, повідомлень та необмежений 5G-інтернет, однак лише перших 20 ГБ матимуть високу швидкість. Серед інших переваг є безплатні міжнародні дзвінки, цілодобова підтримка та інше.