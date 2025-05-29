Зірка «Ейфорії» продаватиме мило з додаванням води зі своєї ванни. Це відповідь на жарти фанів

Пекельце

Акторка Сідні Суїні у співпраці з брендом чоловічих засобів гігієни Dr. Squatch створила лімітовану серію мила. У його складі — краплі води з ванної, у якій зірка купалася.

Про це Суїні розповіла в інтервʼю журналу GQ.

Користувачі соцмереж регулярно коментують тіло і фігуру дівчини та пишуть з цього приводу непристойності. Восени 2024 року акторка знялася у рекламі Dr. Squatch — там вона приймає ванну і називає глядачів «брудними хлопчаками». Після цього деякі фанати почали говорити, що хочуть спробувати воду з її ванни.

Сідні Суїні пішла назустріч. У продаж надійшло мило, виготовлене, зокрема, з екстракту соснової кори та крапель води з ванни знаменитості. За її словами, воду зібрали після зйомок реклами, де вона купається. Мило пахне ялицею і мохом, а на вигляд мармурове, із синіми та коричневими відтінками, каже Сідні.

Акторка змирилася з тим, що не може контролювати ані свій образ, ані коментарі про свою зовнішність, особливо серед переважно чоловічої аудиторії. Тому вона обрала інший підхід: жартома підіграти — у спосіб, який ще й приносить прибуток, пише GQ.

«Чесно, я думаю, це дуже веселий і логічний фінал історії. Сподіваюся, що це просто змусить хлопців задуматися про те, щоб доглядати за собою та користуватися корисною продукцією для тіла», — заявила зірка.