Новий есмінець КНДР зазнав аварії на церемонії спуску. Він лежить у воді, а Кім Чен Ин лютує

Пекельце

Найновіший бойовий корабель Північної Кореї впустили у воду під час церемонії спуску 21 травня. Це сталося на очах лідера країни Кім Чен Ина.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався в північно-східному порту «Чонджін». Корейське центральне телеграфне агентство (KCNA) доповіло про несправний механізм спуску — через це корма есмінця, вага якого 5 000 тонн, передчасно скотилася у воду. В результаті його корпус було потрощено, а ніс залишився на стапелі.

«Якщо корабель не рухається як одне ціле, напруження може розірвати корпус», — пояснив CNN професор Університету Кемпбелла в Північній Кароліні Сал Меркольяно.

Кім Чен Ин назвав аварію «злочинним актом». Він заявив про «абсолютну недбалість і безвідповідальність» кількох держустанов, зокрема Департаменту військової промисловості, Технологічного університету імені Кім Чхека і Центрального бюро суднобудівного проєктування.

Фахівці вважають, що такі руйнування під час запуску матимуть «катастрофічні» наслідки для судна. Морський аналітик Карл Шустер зазначив, що деформація може «вигнути корпус, викликати тріщини та, можливо, зламати кіль».

Державні медіа не оприлюднили фото аварії, але за даними військових КНДР, у воді есмінець перекинувся на бік.

Кім пообіцяв політичну відповідальність для винних в інциденті. Він наказав відновити есмінець до пленуму Трудової партії, що пройде в червні — і назвав це «справою національної честі».

Виконати цей наказ майже неможливо, кажуть спеціалісти — руйнування надто серйозні, а Північна Корея, імовірно, не має потрібного для ремонту обладнання. Сал Меркольяно каже, що незрозуміло, чи мають взагалі нові есмінці КНДР двигуни. Річ у тім, що державні медіа не публікували фото кораблів у русі.