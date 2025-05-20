Секретна служба опитала ексдиректора ФБР через фото мушель, в якому побачили заклик убити Трампа

Пекельце

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розповів, що Секретна служба США провела з ним розмову після публікації фото з мушлями, в якому побачили заклик до вбивства президента Дональда Трампа.

Про це Комі розповів в ефірі телеканалу MSNBC, передає New York Post.

Днями експосадовець запостив в Instagram світлину мушель на піску, викладених у формі цифр 8647. У США число 86 на сленгу може означати, зокрема, «позбутися когось». А 47 — це, імовірно, сам Трамп, бо він 47-й американський президент.

Уже видалений пост Джеймса Комі в Instagram. Підпис: «Круті мушлі на моїй пляжній прогулянці».

Джеймсу Комі «важко про це шкодувати», адже фото досі здається йому «цілком невинним». Йому не спало на думку, що цей пост можуть трактувати саме так, але колишній голова ФБР визнав — «такі зараз часи».

Він пояснив, як зробив цю світлину — чоловік знайшов мушлі під час прогулянки зі своєю дружиною.

«Ми стояли над ними, і я сказав: «Гадаю, це щось політичне», а вона відповіла: «86, коли я працювала офіціанткою, означало, що позицію прибирають з меню, якщо інгредієнтів більше нема». А я відповів: «У дитинстві для мене це значило — піти звідкись, зникнути. Я сказав: «Це справді дотепно», — пояснив Комі.

Після цього дружина запропонувала йому сфотографувати мушлі, що він і зробив, не надаючи цьому особливого значення.

«Потім через неї я почув, що люди кажуть, ніби це був заклик до вбивства, що божевільно. Але я це видалив. Навіть якщо мені здається, що це абсурд — я не хочу, щоб мене асоціювали з будь-яким насильством», — продовжив Комі.

Експосадовець каже, що вночі після публікації загадкового фото йому зателефонували із Секретної служби, а у п’ятницю 16 травня з ним поспілкувалися в офісі служби у Вашингтоні.

«Вони діяли професійно», — прокоментував Комі свою співпрацю з агентами.

Ведуча MSNBC згадала заяву директорки Національної розвідки Тулсі Габбард про те, що експосадовця слід посадити за суперечливий пост. Комі назвав це «сміховинним».

«Це більше свідчить про жалюгідний стан нинішнього керівництва країни. Я просто знизую плечима — бо це абсурд. Не думаю, що мушлі на пляжі принесуть мені якісь наслідки», — каже він.