Син Трампа здивований, що Джилл Байден не помітила у чоловіка рак, будучи докторкою. Вона докторка педагогічних наук

Пекельце

Бізнесмен і син американського президента Дональд Трамп — молодший поцікавився, як дружина 46-го президента США Джо Байдена, докторка Джилл могла не помітити, що в нього рак.

«Я хочу знати: як доктор Джилл Байден могла не помітити рак на п’ятій стадії з метастазами — чи це чергове приховування?» — написав Трамп-молодший у соцмережі X.

Однак він не врахував, що колишня перша леді не медик — вона має ступінь доктора педагогічних наук (Ed.D.).

У Community Notes виправили ще одну неточність: газета New York Times писала, що захворювання Байдена «характеризується показником 9 балів за шкалою Глісона (5 стадія) з метастазами в кістках». А Трамп-молодший неправильно витлумачив це як рак пʼятої стадії.

Мовник NBC10 Philadelphia повідомляє, що діагноз політика «вказує на те, що у нього четверта стадія». Бізнесмен поширив допис іншого користувача, який припускав, що Байден міг мати рак простати ще під час свого президентства і тримати це в таємниці.