Міністр охорони здоровʼя США плавав у струмку зі стічними водами. Там заборонено купатися вже понад 50 років

Пекельце

Міністр охорони здоровʼя США Роберт Кеннеді — молодший 11 травня опублікував світлини, на яких він разом з онуками купається в струмку Рок-Крік у Вашингтоні, округ Колумбія. Це небезпечно через сильне забруднення водойми.

Про це повідомляє The New York Times.

На одній з фотографій посадовець плаває, повністю занурившись у воду. У тексті публікації Кеннеді розповів про сімейну прогулянку на День матері в парку Дамбартон-Окс. На світлинах онуки міністра теж бавляться у струмку, який слугує каналом для стічних вод.

Дамбартон-Окс розташований нижче за течією від Пайні-Бренч — притоки Рок-Крік. Щороку в неї потрапляє близько 40 мільйонів галонів неочищених стічних і дощових вод. У Рок-Крік фіксували значне фекальне забруднення та високий рівень бактерій, зокрема кишкової палички (E. coli). Через це влада Вашингтону вже понад 50 років забороняє купання в усіх водоймах округу.

Фахівці застерігають, що небезпечним для здоровʼя не лише людей, а й тварин є будь-який контакт з водою у Рок-Крік — навіть ходіння бродом.

Як пише NYT, ще підлітком, у 1970-х роках, Роберт Кеннеді — молодший здобув репутацію безрозсудного шукача пригод. Він їв м’ясо диких тварин і зазнавав ризику інфекцій під час подорожей до Південної Америки та на сафарі в Африці. Очільник американського МОЗ також заявляв, що паразитичний черв’як «заліз йому в мозок, з’їв його частину, а потім помер».