Експрезидент Філіппін виграв вибори мера, не виходячи з в’язниці в Гаазі

Пекельце

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте переобрали мером міста Давао попри те, що політик перебуває у в’язниці в Гаазі за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Про це повідомляє The Guardian.

Проміжні вибори 12 травня відбувалися на тлі гострої боротьби за владу між родиною Дутерте та кланом чинного президента Фердинанда Маркоса — молодшого, пише медіа.

За результатами підрахунку понад 60% голосів, 80-річний Дутерте має нездоланну перевагу — 405 тисяч голосів виборців. Він суттєво випередив найближчого суперника, який набрав лише 49 тисяч. Це неофіційні дані виборчої комісії, оприлюднені місцевими медіа.

Експрезидента заарештували й відправили до Гааги у березні за його так звану війну з наркотиками, внаслідок якої загинули тисячі людей. Жертвами стали здебільшого молоді чоловіки з бідних районів, розстріляні на вулицях. Діти й онуки Дутерте звинуватили державу у викраденні родича. Він узяв на себе відповідальність за власну політику.

Попри міжнародне обурення через ці вбивства, Родріго Дутерте, відомий своєю жорсткою риторикою й образом «простої людини», залишався популярним протягом свого правління. Його арешт збурив хвилю непокори й співчуття серед прихильників.

На 80-річчя політика десятки тисяч людей зібралися в Давао та інших містах країни, запалювали свічки й співали. Виборча кампанія будувалася переважно на закликах повернути Дутерте на батьківщину.

«Він — найкращий президент, який у нас був. Він є ідолом для таких як я, бо він дбав про нас і не боявся боротися з наркотиками, що заполонили наші вулиці», — каже 47-річна держслужбовиця з міста Тагіг, яка говорила на умовах анонімності.

Поки невідомо, як Дутерте зможе скласти присягу, щоб офіційно обійняти посаду мера. Його донька Сара Дутерте, відсторонена від посади віцепрезидента, каже, що питання вже обговорюють адвокати експрезидента в Міжнародному кримінальному суді та філіппінські юристи.

Очікується, що оскільки колишній голова держави перебуває під вартою в Нідерландах, обов’язки мера виконуватиме віцемер. У цих перегонах також лідирував його син Себастьян.